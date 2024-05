La nouvelle édition du MordorFest se déroulera le 16 et 17 août à Nasbinais en Lozère (48). Seront présents : BRH, Treehorn, Feral, Cesar Palace, Don Vito, Fillette, Baratro, Grrzzz, Yass, SDF Clan feat. DJ Bastos, Ask Your Mom, Fantôme Josepha, Dean Wallace, Toru, Io Monade Stanca, Kill The Thrill, Stuntman, Uzeda, Youff et ¡ Duflan Duflan !. Plus d'infos ci-dessous.

[ MordorFest: Site officiel ]