Fondry, groupe entre noise-rock et expérimental né de la rencontre entre le guitariste Diego Leyder (BRNS, Dièze, Namdose), le contrebassiste Nicholas Yates (Thomas Champagne Trio, Samir Baris) et le batteur Romain Benard (Primevère, Paradoxant, Milk TV, Ropoporose), a sorti le 8 avril son premier album nommé La jetée grâce aux labels Figures Libres Records et dear.deer.records. Le groupe a sorti le clip du titre éponyme, "La jetée", qui est à voir à la suite. [plus d'infos]