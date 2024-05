Après avoir développé pendant 10 ans le projet Markus & Shahzad avec le chanteur pakistanais de qawwali Shahzad Santoo Khan, Markus et Cheb Xavi crée en 2021 Alright Mela, un duo électro dub oriental inspiré par la tape music des années 70. Ils rencontrent Jaouad El Garouge, chanteur gnawa et joueur de guembri originaire du Maroc, et enregistrent un EP nommé Tasamoh qui est sorti hier. Voici à la suite une vidéo du titre éponyme. [plus d'infos]