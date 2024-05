Après un premier EP sorti en 2022, la formation francilienne de black metal mélodique Houle délivrera le 7 juin un premier album nommé Ciel cendre et misère noire, via Les Acteurs de l'Ombre (ACOD, Mur, Griffon). La vidéo du titre "Sur les braises du foyer", extrait de ce prochain disque, est disponible à la suite. Le groupe jouera au Hellfest le vendredi 28 juin. [plus d'infos]