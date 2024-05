Neil Young sortira le 28 juin une collection d'enregistrements studio rares et inédits avec le Crazy Horse, sous le nom Early daze. Il s'agit de 10 titres datant de 1969 mis en boite avec le même line-up que sur l'album Live at the Fillmore East, datant de 1970. Un premier extrait se trouve à la suite avec "Everybody's alone". [plus d'infos]