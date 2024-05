Howlin' Banana Records (Johnnie Carwash, Fontanarosa, Johnny Mafia) sortira avant l'été, le premier album du groupe shoegaze marseillais Seppuku, fondé par des musiciens passés par Sun Sick, Calvitie, Club Meth, La Secte du Futur, Departure Kids, Tomy & The Cougars, Nathan Roche Band... Un premier single, "Lost for mine", est dispo à la suite. [plus d'infos]