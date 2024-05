Slipknot a partagé une vidéo récapitulative de ses deux premiers concerts avec Eloy Casagrande aux commandes des futs. Le groupe a également annoncé un nouveau titre enregistré avec son nouveau batteur qui s'intitulera "Long may you die". Enfin, on a assi inclu le set complet du gang des 9 lors de leur passage au Welcome To Rockville festival. [plus d'infos]