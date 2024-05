Le batteur Carmine Appice a annoncé la sortie d'un nouvel album de son groupe culte des années 70, Cactus. Temple of blues - influences & friends comportera une pléthore d'invités de marques, dont Joe Bonamassa, Dee Snider (Twisted Sisters), Pat Travers, Warren Haynes, Vernon Reid (Living Colour), Steve Stevens, Ted Nugent, Johnny A (The Yardbirds), Ty Tabor and Dug Pinnick (tous deux de King's X), Billy Sheehan (Mr Big), Tony Franklin (The Firm), Tim "Ripper" Ownens (ex-Judas Priest), Phil Soussan (Ozzy Osbourne, Billy Idol), Rudy Sarzo (Quiet Riot, Ozzy Osbourne), ainsi que des membres de Government Mule, Vixen, Rainbow, Zebra, et Whitesnake. Un premier titre, "Evil" se découvre dans la suite. [plus d'infos]