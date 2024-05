Mötley Crüe a joué un set "secret" le 6 mai dernier à New York. Le groupe était annoncé comme 1981, une année chère au groupe , car c'est celle où ils se sont formé et ont sorti leur premier single, "Live wire" ainsi que leur premier album, Too fast for love. Le groupe en a partagé un "Behind the scene", qui se trouvera dans la suite avec des vidéos du concert. [plus d'infos]