I - Leftover thrusts

II - Fungus

III - The spark

IV - Vagina

V - Crash, or the inevitability of hurtling into a junkeroïd field

VI - Thousand year egg

VII - Marzmite

VIII - Escape

IX - [Radio]

X - Pasteque planet

XI - Tunelonini

XII- The seed of Dr Crampenshtein

XIII - Out of the frying pan

XIV - Escalope²

XV - {Radio}

XVI - The real face of Barbara Kregzen