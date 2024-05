Après deux premiers single sortis en 2021 et un EP de 5 titres intitulé Chasing The Sun sorti en 2022, le groupe de death-metal/post-death de Bordeaux Droste commence à travailler sur son premier album puisqu'il a partagé le titre "Exist for nothing". Ce dernier a été mixé et masterisé par David Thiers du Secret Place Studio (Gorod, Iron Flesh, ...). Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le groupe, on remonte le temps en vous publiant à la suite trois morceau issus de l'EP.



. [plus d'infos]