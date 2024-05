Comme son nom l'indique, Almeeva & Toucan est la rencontre entre le quartet de rock instrumental Toucan et le producteur Almeeva (lui-même membre de Jean Jean, Kabbel et Sure). Ils ont enregistré un premier EP de 4 titres, nommé Parallèles qui sera disponible le 7 juin chez BLWBCK. Un extrait (""London, Natural History Museum, 1AM") se trouve à la suite. [plus d'infos]