Blue Deal, groupe de blues rock allemand mené par l'ex-Cadillac Blues Band, Joe Fischer, sortira un nouvel album le 24 mai chez Dixiefrog. Deux extraits de Can't kill me twice sont à découvrir à la suite. Le quatuor sera en concert le 3 juin à Paris au New Morning en 1ère partie de The SuperSoul Brothers. [plus d'infos]