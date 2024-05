Le célèbre producteur Steve Albini, membre de Shellac, Big Brave et Rapeman, est décédé aujourd'hui d'une crise cardiaque, à l'âge de 61 ans. Il a enregistré de nombreux disques dont In utero de Nirvana, Surfer rosa des Pixies, ou encore Rid of me de PJ Harvey. C'est encore plus triste puisque Shellac va sortir son nouvel album la semaine prochaine.