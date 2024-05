La deuxième édition du Lixiviat Festival, festival grindcore metal, se déroulera au Grrrnd Zero à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, les 14 et 15 juin. Les groupes participants sont Brünner Todesmarsch, Feastem, Grossel, Horsebastard, Insomnia Isterica, Interpunkce, Kakothanasy, Lickspit, LMDA, Martø, Ran, Rotten Sound, Sheevayoga, Shitbrains et The Arson Project. + d'infos à la suite.

[ + d'infos: Facebook / Billetterie: Site officiel ]