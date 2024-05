Après une participation sur le titre "Bad habits" de Bring Me The Horizon, la pop star anglaise Ed Sheeran continue ses envies d'explorer les musiques rock-metal avec cette fois-ci...Cradle Of Filth. Prévu initialement pour l'année dernière, ce morceau commun devrait figurer, selon Dani Filth, sur l'"édition spéciale" de leur prochain album.