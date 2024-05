La cinquième édition de l'Itawak Fest sera l'occasion de fêter les 10 ans du label. 16 groupes (comme Another Five Minutes, Undervoid, The Boring, No Vale Nada, Proudhon ou Haut Et Court ) joueront du 6 au 8 juin au Molodoï de Strasbourg. La billetterie est en ligne ci-dessous.

[ Itawak Fest 2024: Billetterie ]