Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête, Foudre..), Wassim Halal (Polyphème, Trio Bey.Ler. Bey...), Grégory Dargent (Trio H, Rachid Taha..) et Tony Elieh (Karkhana...) ont fondé un groupe/collectif. 2 singles sont à écouter à la suite. Un premier album, nommé Sihr, sortira le 24 mai sur Sub Rosa. [plus d'infos]