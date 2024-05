Les Anglais de Feet ont publié le single "Sit down", 3e extrait de leur nouvel album Make it up prévu pour le 14 juin chez Submarine Cat Records. Ce dernier a été produit par Andy Savours (Black Country, New Road, The Magic Gang, The Horrors...), mixé par Caesar Edmunds (Beach House, Wet Leg, Foals...) et masterisé par Christian Wright à Abbey Road Studios. Le groupe sera au Trabendo à Paris le 26 juin en première partie de Psychedelic Porn Crumpets. [plus d'infos]