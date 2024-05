Cavalera, le groupe des 2 frangins ex-Sepultura, Max and Igor "Iggor" Cavalera, continue sa trajectoire avec le ré-enregistrement de Schizophrenia, le 2e album de Sepultura. "Escape to the void" est le premier single (ré)issu du disque qui arrive le 21 juin chez Nuclear Blast Records. Pour info, ce sont Igor Amadeus Cavalera (basse) et

Travis Stone (Guitare solo) qui accompagnent Max et et Igor. [plus d'infos]