La plateforme VOD sur le rock/metal The Pit a intégré à son offre un documentaire sur le chanteur et guitariste Robert Scott Weinrich, alias Wino, une des légendes de l'histoire du stoner doom avec son groupe The Obsessed et sa participation à quatre albums de Saint Vitus. Si tu es fan du gaillard, clique à la suite.

[ Wino: The documentary: The Pit ]