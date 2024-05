Le premier album d'Amerikan Kaos, Armageddon boogie est sorti le 26 avril dernier. Le projet est décrit comme l'"enfant secret" de Jeff Waters, le guitariste virtuose d'Annihilator. La vision de Jeff pour Amerikan Kaos s'est étendue à une trilogie, avec chaque galette qui couvrira différents styles, avec différents chanteurs. Un premier titre, "My little devil" se découvre dans la suite. [plus d'infos]