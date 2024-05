Une nouvelle série TV-réalité "non scriptée" intitulée 'Billy Corgan's Adventures in Carnyland' va commencer le mois prochain, et se focalisera sur la double vie du frontman des Smashing Pumpkins : la rockstar et le promoteur d'événements de catch aux US. Autrement, le groupe a dévoilé l'identité de leur nouveau guitariste. Il s'agit de Kiki Wong, un Instagrameur qui est sorti du lot parmi les 10 000 candidatures reçues par le groupe.