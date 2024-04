Après une petite série de concerts encourageants, prêts à repartir comme en 86, Nafie a décidé d'assumer ses priorités : Famille, Travail, Barbeuk, Intermitence, Noir Boy George, et que répondre aux mails, que ce soit pour organiser un concert, un enregistrement, une simple répète, rien.

Marre de ma dépression ? Flemme de se trainer un boulet ? Je ne sais même pas (car quand je dis 1 réponse sur 100 mails je suis indulgent)



Mais chez moi, les poussins obèses ne se cachent pas pour pleurer, cela dit, l'honnêteté ne m'a apporté que des emmerdes (beaucoup (trop) de preuves à l'appui), donc après 4 concerts excellents qui marquaient (je le croyais) notre retour sur les planches, et peut être le bout du tunnel (bon, ok, 3 concerts excellents, en toute absence d'humilité, et un concert cool, un peu gâché par une bonne vieille crise d'angoisse qui m'a poussé à fuir comme un pleutre), et plusieurs centaines de mails non répondus à Nafie ("j'ai toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi je changerais"), résultat des courses :

SCORPION VIOLENTE a probablement fait son temps. (j'en sais même rien, mais si l'annonce de la fin du duo ne le fait pas réagir, c'est qu'il n'attendait que ça, non ?)



Ca s'éteint au moment où le baroud d'honneur eut ENFIN été possible, avec en prime une démo qui promettait un morceau solide, du matériel qui nous rendait autonome, un (dernier ?) concert en juin, enfin une possibilité de jouer vraiment... Mais bon, la vie est ainsi faite.



******************************* MAIS ******************************



- Si la musique que l'on faisait risque de vous manquer, suivez Nafie dans ses milles folies, ses 963 groupes, NOIR BOY GEORGE en tête. Tout ce que ce mec touche, c'est du miel pour les oreilles : collant, obsédant, et à la frontière du génie. Vous y avez goûté, vous savez que je dis vrai (le batard^^).



- Si la percussion répétitive, le drone, et le coté "lunettes noires, statique et majestueux" (oui, on m'a qualifié (une fois) comme ça, et je m'y accroche tel un poulpe géant échappé des Abysses, parce que c'est classe) que la sueur vous rend toute chose, ne loupez pas les courageux qui organisent des concerts d'ORGAN PUNISHMENT, autres projets avec votre serviteur ÜBERWENIG, qui promet des poussées de phéromones, des culottes volantes, et surtout du son sombre, beau, dansant dans les replis d'un dancefloor hors le temps, où tout est permis.

Et probablement des acouphènes.



Le groupe est a priori mort, mais pas la page, et vous aurez de nos nouvelles ici. Dans un premier temps, la dernière démo de Scorpion Violente (EDIT : c'est sur ma page perso, mais c'est bien nous, ensemble) :



https://uberwenig.bandcamp.com/album/last-and-lost-demos-in-the-dark?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3XnpR-pVkGluXTjqTUzi8jyX4ZTR37obf6r_gVpHnWYtgBwgkf2gPSEaw_aem_AfiYS-yFbRPhPmUV0wU7uIOlIYLumm7VpTFEs3OtZ105ZNLks1NG0HDz5-fySJpAtA6512x22CMElsEgDeLhafIt