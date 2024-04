4 ans après la sortie de leur quatrième album, L'adieu aux étoiles, le collectif français de doom atmosphérique/metal prog Ixion revient avec Evolution, œuvre en 3 parties dont la sortie est prévue fin octobre sur Finisterian Dead End/Season of Mist. Un extrait ("The withering of the flesh") est à découvrir à la suite. [plus d'infos]