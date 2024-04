Dans 4 jours, Irnini Mons sort son nouvel album, Une habitante touchée par une météorite via, entre autres, Dur Et Doux. Un dernier single avant la route ('Toi Là'") est à découvrir à la suite. Le quatuor, composé d'ex-Decibelles, va prendre la route à partir du 2 mai en France, en Suisse et en Allemagne. Pour ne pas les louper, les dates sont à la suite. [plus d'infos]