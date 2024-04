Julie Christmas, l'ex-Made Out Of Babies, est de retour aux affaires avec l'annonce d'un nouvel album. L'opus de l'artiste Ridiculous and full of blood sortira le 14 juin via Red Crk Recordings le label monté par Johannes Persson de Cult of Luna. Un nouvel extrait avec "Supernatural" s'écoute ici. [plus d'infos]