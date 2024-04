Le bassiste de System Of A Down, Shavo Odadjian, a nommé son nouveau projet solo : S.H.A.V. (Seven Hours After Violet). Il est rejoint par le guitariste Michael Montoya (a.k.a. MorgothBeatz de Winds Of Plague), le chanteur Taylor Barber (Left To Suffer), le guitariste Alejandro Aranda et le batteur Josh Johnson.