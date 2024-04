Le groupe de post-punk/noise W!ZARD a délivré un nouveau clip pour le titre "Stupid cunt in the mall". Il sera présent sur leur son premier album, Not good enough, prévu pour le 12 avril. Il est produit par le label du groupe (Wizard Music), et sera distribué en physique par À Tant Rêver du Roi et en digital par BACO Distribution. Le groupe fera une double release party : la première à Bordeaux le 24 avril (Rockschool Barbey), puis à Paris le 2 mai à la Boule Noire. [plus d'infos]