Chroniquée dans notre prochain numéro, la musicienne et chanteuse lyonnaise Kcidy (retro pop française) a sorti Quelque chose de bien, son nouvel album, le 19 janvier dernier via le label Vietnam. Après la découverte dernièrement du clip "Soudain une envie", on rattrape le temps et on vous propose les clips de "Sentiment banal", "Je pense à toi", "Souterrains", et une vidéo live de "Mon sac est lourd". [plus d'infos]