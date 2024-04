Hannah Miette, le projet de Lucien Chatin, batteur pour Raoul Vignal, Blumi, Claire Days, This Is The Kit, Frànçois & the Atlas Mountains ou encore Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, a sorti son premier album éponyme le 5 avril avec pas mal de featurings. Il a été mis en ligne à la suite sur Youtube

[ Hanna Miette: Youtube ]