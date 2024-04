Le post-rock cinématique de Where Mermaids Drown a été mis à l'honneur en vidéo lors d'une live session du label Lyonnais Stellar Frequencies (Pam Risourié, Bank Myna, Alpha Du Centaure). Retrouvez à la suite "Rio plata" et "Statues learn to weep", deux titres issus de leur album Reminisce sorti le 7 avril 2023. [plus d'infos]