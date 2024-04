A. Savage (frontman des Parquet Courts) et son groupe ont fait escale au Wilco's Loft Studio de Chicago pour une journée d'enregistrement afin de sortir un EP nommé The Loft sessions via Rough Trade. Il comprend trois reprises de Johnny Paycheck, Kevin Ayers et Lavender Country ainsi qu'un titre inédit, "Wild horses". Tout s'écoute à la suite. [plus d'infos]