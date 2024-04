Le Motocultor Fest vient d'annoncer les derniers groupes qui complètent son affiche 2024 : Alan Stivell, Ange, Beast In Black, Crownshift, Decapitated, Deicide, Dodheimsgard, Fange, Gravekvlt, Gorgoroth, Havok, Les Compagnons Du Gras Jambon, Neko Light Orchestra, Pothamus, Sable Hills, Sonata Arctica, Terrorizer, Thurston Moore Group, Toxic Holocaust, Uada et Unearth. Rendez-vous sur le site officiel du festival pour la mise à jour de la prog' et la billetterie.