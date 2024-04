Pour des raisons personnelles, le bassiste d'Anthrax, Frank Bello, ne pourra pas accompagner le groupe lors de sa prochaine tournée en Amérique du Sud, qui débutera le 13 avril. C'est Dan Lilker, membre fondateur d'Anthrax et bassiste d'origine, qui assurera la relève pour ces dates. Ce dernier avait quitté le groupe en 1984, et avait participé à l'aventure Stormtroopers of Death (SOD) avec Charlie Benante et Scott Ian.