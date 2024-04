Dans une récente interview, Robert Trujillo, bassiste de Metallica, a évoqué une possible reformation de Mass Mental, groupe éphémère qui a sorti un album en 1999 et dans lequel on pouvait retrouver un certain Benji Webbe (Dub War, Skindred) et Brooks Wackerman (ex-batteur de Frank Zappa et Bad Religion, aujourd'hui au sein d'Avenged Sevenfold). Le groupe s'était reformé entre 2014 et 2016 pour quelques concerts, mais l'emploi du temps de Trujillo est tel qu'il paraît impensable de le voir reprendre du service dans ce groupe. En tout cas, pour le moment.