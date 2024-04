Le groupe de metal progressif chinois OU a publié un nouveau single clippé intitulé "淨化 Purge" avec le grand Devin Townsend en invité. Le prochain album de OU, coproduit et mixé par Devin, s'intitule 蘇醒 II : Frailty et sortira le 26 avril via Inside Out Music. [plus d'infos]