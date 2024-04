Le quatuor de metalcore Resolve a publié une live session nommée "The fire, the aftermath, the everlasting" dans laquelle se retrouvent les morceaux "Bloodlust", "Continuum" et "In Stone", tous issus de leur dernier album en date, Human, sorti en septembre 2023. Le groupe embarque en mai dans une tournée européenne qui ne passera pas la France. [plus d'infos]