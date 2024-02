C'est avec une profonde tristesse que nous écrivons ces quelques lignes.



Depuis la fin de la crise sanitaire, l'Antonnoir se bat pour retrouver le niveau de fréquentation d'avant COVID. C'est chose faite depuis quelques mois grâce à vous, clients, associations, artistes, techniciens ainsi toute l'équipe de l'Antonnoir.



Merci à tous.



En effet, vous n'avez jamais été aussi nombreux que ces trois derniers mois, et ce, depuis la création de l'Antonnoir en 2017 !



Malheureusement, pour les raisons économiques que tout le monde connaît, inflation, baisse généralisée du pouvoir d'achat etc... notre bar ne tourne plus aussi bien qu'auparavant.



La reprise post COVID lente et difficile, ainsi que d'importantes dépenses imprévues mais néanmoins indispensables en 2023 ont eu raison de notre trésorerie et de notre équilibre déjà fragilisés par la crise sanitaire.



Partout en France, les salles de concert privées ferment les unes après les autres, les discothèques de taille moyenne également, principalement pénalisées par des coûts d'exploitation en hausse constante (boissons, énergie etc...). L'engouement pour la découverte musicale, ADN de l'Antonnoir, faiblit également d'année en année et limite considérablement les possibilités de programmation de concerts. Le constat est général parmi les acteurs du secteur et c'est bien triste.



Le modèle économique de l'Antonnoir (concerts et club) ne fonctionne plus.

Jusqu'à la dernière minute, nous y avons cru et consacré notre énergie à nous réinventer, à faire en sorte que le maximum de styles et de courants musicaux soient représentés sur notre scène, à lancer de nouveaux types d'évènements (spectacles enfants, salon de la microédition, after sieste etc...).



La hausse importante de la fréquentation des derniers mois montre que nos choix se sont avérés pertinents ; leur impact économique demeure malheureusement insuffisant pour permettre la poursuite l'aventure.



Il ne nous est pour l'instant pas possible de vous dire exactement quand, mais l'Antonnoir, vous l'aurez compris, va prochainement fermer ses portes. Nous vous invitons à venir profiter des dernières soirées avec nous et vous remercions encore une fois pour ces années incroyables et ces nombreux souvenirs avec nous.



L'équipe de l'Antonnoir.