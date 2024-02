Le chanteur de Living Colour Corey Glover and et le guitariste d'Adrenaline Mob Mike Orlando ont lancé un nouveau projet appelé Sonic Universe. Le groupe est complété par le bassiste Booker King et le batteur Taykwuan Jackson, et sortira son premier album, It is what it is le 10 mai via earMUSIC. Le clip du premier single, "I am" se regarde dans la suite. [plus d'infos]