C'est officiel, Slayer remontera sur scène en septembre pour 2 dates (pour le moment) aux US. Les thrasheux seront effectivement en tête d'affiche à 2 festivals majeurs: Le Riot Fest et Louder Than Life. Cette nouvelle n'arrive que quelques jours après la sortie de nouvelle musique du nouveau projet de Kerry King: Kerry King, mais aussi après quelques jours que King n'aie affirmé ne pas avoir parlé à Tom Araya depuis la séparation du groupe il y a maintenant 5 ans de ça...