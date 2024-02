Le festival Art Rock revient pour une 41e édition, les 17, 18 et 19 mai prochain à Saint-Brieuc, avec une programmation complète concoctée par Étienne Daho. Ce dernier a notamment invité The Libertines, Morcheeba, Frànçois & the Atlas Mountains, Moodoïd et Unloved. Plus d'infos à la suite.

[ Art Rock: Site officiel ]