En 2022, Aaron Spears s'asseyait derrière les fûts chez les confrères de Drumeo pour enregistrer une reprise de "The pretender" des Foo Fighters. Pour l'anniversaire du défunt Taylor Hawkins et pour rendre hommage à Aaron Spears décédé également depuis, la chaîne en a partagé la vidéo. RIP à ces deux batteurs de talent. [plus d'infos]