On avait découvert le single "Grace" d'Idles, issu de son nouvel album, Tangk, qui est sorti le 16 février via Partisan Records. Le groupe a lâché son clip un peu spécial (et drôle) puisqu'il reprend le clip de "Yellow" de Coldplay. Autre actu du groupe avec leur passage au studio 104 de France Inter pour interpréter "Hall & oates" extrait de l'album. [plus d'infos]