Whom Gods Destroy, le nouveau projet de Derek Sherinian (ex-Dream Theater, Sons Of Apollo, Black Country Communion), Ron "Bumblefoot" Thal (ex-Guns N' Roses, Sons Of Apollo) et Dino Jelusick (Whitesnake, Trans-siberian Orchestra), a partagé le 2e single "Over again" issu de leur premier album, Insanium qui arrive le 15 mars via InsideOut Music. [plus d'infos]