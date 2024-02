Ce n'est pas une connerie... Tool travaille actuellement sur un nouvel album. Le groupe, par la voix de son bassiste, a assuré que le temps était compté (Danny a 62 ans) et que ses membres avaient déjà compilé toutes les idées et qu'elles commenceraient à prendre forme à partir du second semestre 2024. On peut prendre les paris pour un album en 2025 ?