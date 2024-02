The Troublegum 30 tour will visit:



Sep 07: Douglas Villa Marino, I.O.M.

Sep 19: Melbourne Prince Bandroom St.Kilda, AUS

Sep 20: Canberra The Basement, AUS

Sep 21: Sydney Metro Social, AUS

Sep 22: Newcastle The Gal, AUS

Sep 24: Gold Coast Coolangatta Hotel, AUS

Sep 26: Brisbane Brightside, AUS

Sep 27: Sunshine Coast Sol Bar, AUS

Sep 28: Adelaide Lion Arts Bar, AUS

Sep 29: Perth Rosemount, AUS



Oct 18: Tampere Olympia, FIN

Oct 19: Helsinki Tavastia, FIN

Oct 31: Dublin Olympia Theatre, IRE



Nov 02: Belfast Ulster Hall, UK

Nov 08: Edinburgh Liquid Room, UK

Nov 09: Nottingham Rock City, UK

Nov 10: Norwich Epic, UK

Nov 12: Southampton The 1865, UK

Nov 14: Manchester Academy, UK

Nov 15: Bristol O2 Academy, UK

Nov 16: London O2 Shepherd's Bush Empire

Nov 20: Dusseldorf Zakk, GER

Nov 21: Esch-Sur-Alzette Rockhal, LUX

Nov 22: Brussels AB, BEL

Nov 23: Deventer Burgerweeshuis, HOL

Nov 24: Utrecht TivoliVredenburg (Ronda), HOL

Nov 26: Hamburg Gruenspan, GER

Nov 27: Copenhagen Pumpehuset Main Hall, DEN

Nov 29: Berlin Columbia Theatre, GER

Nov 30: Leipzig Täubchenthal, GER



Dec 01: Nuremberg Hirsch, GER

Dec 02: Prague Lucerna Bar, CZE

Dec 03: Vienna Wuk, AU

Dec 05: Bern Bierhübeli, SWI

Dec 06: Milan Legend Club, ITA

Dec 07: Zurich Dynamo, SWI

Dec 08: Genena L'Usine, SWI

Dec 10: Paris Peit Bain, FRA