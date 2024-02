Metz a annoncé que son nouvel album Up on gravity hill sortira le 12 avril via Sub Pop Records et Dine Alone Records (au Canada). En attendant, vous pouvez dès aujourd'hui découvrir les deux nouveaux singles "99" et "Entwined (street light buzz)". Deux invités sont à noter sur ce nouvel album, Owen Pallett et Amber Webber (Lightning Dust). Les dates européennes du groupes sont à la suite. [plus d'infos]