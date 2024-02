Le 19 janvier dernier, 90 Day Men (groupe de Chicago ayant sévi de 1995 à 2004 et ayant compté dans ses rangs Brian Case de Disappears et Facs, ainsi que Robert Lowe aka Lichens qui a joué dans Om et Singer) a sorti un coffret de 5 LPs remasterisés par Heba Kadry. Il rassemble les trois albums studio du groupe et une session Peel inédite de 2001, ainsi que des EP, des singles et des prises, tous détaillés dans une histoire orale de 68 pages rédigée par Tim Kinsella, de Joan of Arc. Pour découvrir tout ça, c'est à la suite. [plus d'infos]