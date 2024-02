Le festival Bordeaux Rock fête son vingtième anniversaire les 14-15-16-17 mars, avec les artistes suivants : The Undertones, Soft Play (anciennement Slaves), Kas Product, Maruja, Aline, Rouge Gorge, System Olympia, Leroy Se Meurt, Mondowki, Pierre Gisèle, Memory Scale, Amour Méditation, Drunk Meat, Franco Divine, Montclair, Clipperton, Luchadores, Edgar Déception, Tacoblaster, 4thesun, Guu, Mégot, Yyellow, Digital Angst, Bilbao Kung-Fu, Jaroslav3000, Dinoh et Flanagan. Plus d'infos sur le site de Bordeaux Rock.

